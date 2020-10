पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने कहा कि गोवा सरकार स्कूलों को खोलने (School Reopening) के बारे में फैसला शिक्षकों समेत सभी पक्षों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही लेगी. शिक्षक संघ फिलहाल व्यक्तिगत उपस्थिति वाली कक्षाएं शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं. उन्हें आशंका है कि स्कूलों में भौतिक दूरी कायम करना असंभव होगा. सीएम सावंत ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है. Also Read - Covid 19 Update: 71 लाख के पार पहुंचे कोरोना संक्रमण के मामले, 24 घंटे में 816 लोगों की मौत

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य के शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से कहा है कि वे स्कूल प्रबंधन, अभिभावक-शिक्षक संघों और शिक्षक संस्थाओं जैसे कि ‘गोवा हेडमास्टर एसोसिएशन’ और ‘गोवा प्रिंसिपल्स फोरम’ समेत सभी पक्षकारों से बातचीत करें. Also Read - Covid Vaccine in India: स्वास्थ मंत्री ने कहा- कुछ हफ्तों में शुरू हो सकती है Feluda Paper Strip Test की प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला सभी पक्षों की सहमति के बाद और आवश्यक मानक संचालन प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन करने के साथ ही लिया जाएगा. ‘अनलॉक-5’ के तहत राज्यों से 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के बारे में फैसला लेने को कहा गया है. Also Read - School Reopening News: क्या 15 अक्टूबर से देश के सभी राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल? जानिये क्या है ताजा अपडेट

सावंत ने कहा कि जब भी स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय होगा तब सरकार पहले दसवीं और बारहवीं कक्षा शुरू करने के बारे में विचार करेगी. सूत्रों ने बताया कि शिक्षा निदेशक संतोष अमोनकर के साथ बैठक में शिक्षक संघों ने स्कूल तत्काल खोले जाने का विरोध किया.

आपको बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण देशभर में पिछले सात महीनें से स्कूल कॉलेज सहित सभी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट बंद पड़े हुए हैं. इससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत बुरा असर पड़ा है. अब देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो अलग अलग राज्य सरकारें स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है. उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगामी 19 अक्टूबर से कक्षा नौ से लेकर कक्षा 12 तक की क्लास चलाने का निर्णय लिया है.

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा जारी किए गए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन करने के लिए अधिकारियों द्वारा स्कूलों को कहा गया था. हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने स्कूलों को अक्टूबर के मध्य से श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से खोलने की अनुमति दी है. इस निर्णय के मद्देनजर कई राज्य अपने SOP के साथ आगे आए है.