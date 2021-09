Schools Reopening News:सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रहने वाले कक्षा 12वीं के छात्र की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उसने देश भर में स्कूलों को फिर से खोलने की गुहार लगाई थी. छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उनसे कहा था कि देश भर के सभी स्कूलों को अब खोल देना चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए टिप्पणी की है और छात्र से कहा है कि हम यह नहीं कहते कि याचिका प्रचार के लिए दाखिल हुई है. लेकिन बेहतर हो कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें.Also Read - Rajasthan Schools Reopen: राजस्थान में आज से खुल गए कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, जानिए कब खुलेंंगे प्राइमरी स्कूल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य की सरकारें अपने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले रही हैं और जहां कोरोना के मामले कम हैं वहां के स्कूल खोले जा रहे हैं. Also Read - Haryana Schools Reopen: खुल गए पहली से तीसरी कक्षा तक के स्कूल, सुबह 9 से 12बजे तक चलेंगे क्लास, ये है guidelines

Supreme Court refuses to entertain a plea seeking directions to Centre & States to consider and take a time-bound decision with regard to the physical re-opening of schools and conduct of offline teaching.

SC says it cannot direct states to reopen schools for physical teaching.

