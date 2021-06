Schools Reopening News: तेलंगाना सरकार ने फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के मुताबिक राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य अंतरराष्ट्रीय बोर्डों से मान्यता प्राप्त सभी निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी प्रकार की फीस नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. स्कूल केवल मासिक आधार पर ट्यूशन शुल्क ही ले सकते हैं. राज्य सरकार के इस आदेश के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. Also Read - रिटायर्ड अधिकारी के निधन से दुखी हुए CJI एन वी रमण, मुख्यमंत्रियों से लेकर फिल्म सुपरस्टार तक ने जताया शोक

Telangana Government directed all the Private unaided recognised schools, affiliated to State Board, CBSE, ICSE & other international Boards, not to increase any kind of fees during the academic year 2021-22 & shall charge only tuition fee on monthly basis

