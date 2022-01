Schools reopening, Tamil Nadu, Night curfew: कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद, तमिलनाडु सरकार ने 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं (reopening of physical classes) फिर से खोलने की घोषणा की, 28 जनवरी से रात का कर्फ्यू हटाने (night curfew) का फैसला किया है.Also Read - Corona Update: कोरोना से अब तक दुनियाभर में कुल 36 करोड़ लोग संक्रमित, 56 लाख से ज्यादा की मौत

Tamil Nadu Govt announces reopening of physical classes for students of standard 1 to 12 from Feb 1, decides to lift night curfew from Jan 28

— ANI (@ANI) January 27, 2022