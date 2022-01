Karnataka, बेंगलुरु: कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने 31 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने और पहली से नौवीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने का शनिवार को फैसला किया. राज्य में कोविड​​-19 मामलों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 4 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत के कर्फ्यू सहित कई प्रतिबंध लगा दिए थे.Also Read - Coronavirus in India: पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 2.35 लाख नए मामले, 3.35 लाख लोग हुए रिकवर

Darshan and service will be allowed in religious places at 50% capacity; swimming pool and gym at 50% capacity. Sports complexes and stadiums allowed to open at 50% capacity: Karnataka Chief Minister’s Office

