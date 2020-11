School Reopen Latest Updates : कोरोना काल के बीच यूपी-बिहार (School Reopen, bihar, andhra pradesh, up ) सहित कई राज्यों ने स्कूल खोल दिया है लेकिन कुछ राज्यों में स्कूल अभी तक बंद हैं. इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूल खोलने का फैसला लिया है. सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में कहा है कि हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली के बाद स्कूलों को खोलने पर विचार कर रहे हैं. लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस मामले के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है. Also Read - School Reopen In Delhi: दिल्ली सरकार का ऐलान- 31 अक्‍टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्‍कूल

दिल्ली में नहीं खुलेंगे स्कूल

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड-19 हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. सिसोदिया ने कहा कि परिजन फिलहाल स्कूल खोले जाने के पक्ष में नहीं हैं. छत्‍तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि सूबे में कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्‍कूल बंद रखे जाएंगे.

कर्नाटक में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल

कर्नाटक के शिक्षामंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि हमने अभी तक स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय नहीं लिया है. सभी पहलुओं पर ध्यान से चर्चा की जाएगी और विशेषज्ञों, स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों द्वारा स्कूलों को शुरू करने से पहले सुझाव लिए जाएंगे.

We haven’t taken a decision to reopen schools yet. All aspects will be discussed carefully and suggestions will be taken by the experts, health officials, and other respective departments before starting schools: S Suresh Kumar, Karnataka Education Minister (File photo) pic.twitter.com/bMa6SRkkV1

