हैदराबाद: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक वैज्ञानिक अपने घर में मृत पाए गए हैं. इसरे के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) में वैज्ञानिक एसआर सुरेश कुमार अमीरपेट स्थित अपने घर पर मृत पाए गए. फिलहाल पोस्टमॉर्टम के लिए उनके शव को ओस्मानिया अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने कहा है कि मौत की वजह का पता लगाने के लिए वह जांच कर रही है.

एनआरएससी के फोटो सेक्शन में काम करने वाले सुरेश कुमार की पत्नी, एक बेटी और एक बेटा है. बैंक कर्मचारी उनकी पत्नी इंदिरा अपनी बेटी के साथ चेन्नई में रहती हैं और उनका बेटा अमेरिका में है. कुमार धरम करम रोड पर अपार्टमेंट में अकेले रह रहे थे.

Hyderabad Police: SR Suresh Kumar, who was working as a scientist at National Remote Sensing Centre (NRSC) of ISRO, found dead at his residence in Ameerpet. Body shifted to Osmania hospital for post mortem. Investigation is underway pic.twitter.com/EZFvSHM8JR

— ANI (@ANI) October 2, 2019