मंगल ग्रह पर कभी लहराता था महासागर! धरती की तरह समुद्री बीच, वैज्ञानिकों को मिले पुख्ता सबूत

Mars Ocean Evidence: PNAS नाम के जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक, वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर प्राचीन समंदर के पक्के सबूत मिले हैं, जो संरचना और बनावट में बिल्कुल धरती के समंदर जैसे दिखाई देते हैं.

Mars Ocean Evidence: दशकों से दुनियाभर के वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह आज भी एक बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य है, जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है. जैसे कि क्या मंगल ग्रह पर कभी पानी था या नहीं. हालांकि, इससे जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है. दरअसल, मंगल की कक्षा में चक्कर काट रहे ऑर्बिटर से क्लिक की गई तस्वीरों में घाटियां, नहरें और सूखी नदी जैसी आकृतियां देखने को मिली हैं. इससे यह पता चलता है कि वहां कभी पानी बहता होगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं थी.

चीन के रोवर ने खोजा प्राचीन समंदर

इसी बीच, चीन के झुरॉन्ग मार्स रोवर ने नया रडार डेटा धरती पर भेजा है, जिससे पुरानी बातों को और मजबूती मिली है. प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (PNAS) जर्नल छपी एक रिसर्च के अनुसार, भूमिगत रडार स्कैन में ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो धरती पर पाए जाने वाले रेतीले समंदर तटों की तरह दिखती हैं.

वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर पानी का एक बहुत बड़ा भंडार रहा होगा. उसी पानी की लहरों की वजह से समंदर जैसे किनारों का निर्माण हुआ होगा. इस खोज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सबूत ऊपर की तस्वीरों से नहीं मिले हैं, बल्कि वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे झांककर इनका का पता लगाया है. इसलिए यह उनके एक बहुत बड़ी कामयाबी है.

इस जगह पर था महासागर

यह नतीजे चीन तियानवेन-1 मिशन के झुरॉन्ग रोवर से मिले डेटा पर बेस्ड है. यह रोवर साल 2021 में मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लानिटिया इलाके में उतरा था. वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इस इलाके में कभी ड्यूटेरोनिलस महासागर नाम का समंदर हुआ करता था. स्टडी में मुताबिक, रोवर ने मंगल की जमीन के नीचे झांकने के लिए ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार उपयोग किया. इस रडार की मदद से जमीन के नीचे की ऐसी परतदार संरचनाओं के बारे में पता चला है, जो धीरे-धीरे ऊपर की ओर ढलानों का निर्माण करती हैं

धरती के जैसे समंदर के किनारे

जब वैज्ञानिकों की टीम ने इन संरचनाओं पर अच्छे से रिसर्च की, तो वे हैरान रह जाते हैं. ऐसी संरचनाएं धरती पर समंदर की लहरों की वजह से बनती है और इनमें ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है. इन सबूतों से यह साफ हो जाता है कि ये मंगल के प्राचीन समंदर के किनारे ही हैं.

