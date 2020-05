नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम पर संबोधन के दौरान एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कोरोना लंबे समय तक हमारी जिंदगी का हिस्‍सा बना रहेगा. लेकिन हम अपने जीवन को कोरोना के आसपास ही सीमित नहीं रहने दे सकते हैं. हम मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्‍टेंसिंग में संतुलन बनाए रखेंगे, लेकिन इसे हम खुद को प्रभावित नहीं होने देंगे. इसलिए लॉकडाउन 4 नए नियमों के साथ नए रूप में होगा. पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 नए नियमों वाला होगा, आपको 18 मई से पहले इसके बारे में बता दिया जाएगा. Also Read - कोरोना संकट के बीच इस साल भी मिलेंगी नई नौकरियां, जानें किन सेक्‍टर्स में ज्‍यादा मौका

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, लेकिन थकना, हारना, टूटना-बिखरना, मानव को मंजूर नहीं है. सतर्क रहते हुए, ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए, अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है. आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा. हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा. Also Read - गुजरात में कोरोना के मरीजों की कुल संख्‍या 8904 हुई, आज तक 500 से ज्‍यादा मौतें

Scientists say that #Corona will be a part of our lives for a very long time. But we can’t let our lives remain confined around Corona. We will wear masks and maintain social distancing but we will not let it affect us. So lockdown 4 will be in a new form with new rules: PM Modi pic.twitter.com/X4L5aJ6b3e Also Read - PM Narendra Modi: भारत की दवाइयां आज विश्व के लिए एक नई आशा लेकर आई हैं

— ANI (@ANI) May 12, 2020