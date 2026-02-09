By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
राजस्थान में कैसे बना 3.5 किलोमीटर का गड्ढा? छोटे से कण खोलेंगे राज
Ramgarh Crater: वैज्ञानिकों को रामगढ़ क्रेटर के अंदर छोटे चुंबकीय कण मिले हैं. इससे उस क्षुद्रग्रह के बारे में पता चल सकता है जो इस जमीन से टकराया था.
Ramgarh Crater: राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर के अंदर तलछट का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के हाथ नया सुराग लगा है. वैज्ञानिकों को छोटे चुंबकीय कण मिले हैं.दावा है कि यह कण यह पहचानने में मदद कर सकते हैं कि हजारों साल पहले इस क्षेत्र से किस प्रकार का क्षुद्रग्रह टकराया था.
कहां है रामगढ़ क्रेटर
रामगढ़ क्रेटरदक्षिण-पूर्वी राजस्थान के बारां जिले में रामगढ़ गांव के पास स्थित है. माना जाता है कि यह एक प्राचीन उल्कापिंड के टकराने का नतीजा है. इसे भारत की सबसे असामान्य भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक माना जाता है.
3.5 किलोमीटर व्यास
लगभग 3.5 किलोमीटर व्यास वाली यह गोलाकार भू-आकृति लंबे समय से भूवैज्ञानिकों की रुचि का केंद्र रही है. वैज्ञानिक यह पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे बनी और इसे किस तरह की वस्तु ने बनाया.
30 नमूनों का विश्लेषण
लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस (LPSC) 2026 में प्रस्तुत निष्कर्ष ने इस क्रेटर की उत्पत्ति के बारे में नए सबूत प्रदान किए हैं. नए अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने क्रेटर के अंदर खोदी गई दो उथली खाइयों से तलछट के नमूने एकत्र किए. इंपैक्ट से पीछे छूटे सूक्ष्म पदार्थ की खोज के लिए लगभग 30 नमूनों का विश्लेषण किया गया.
क्या मिला वैज्ञानिकों को
चुंबक का उपयोग करके, वैज्ञानिकों ने मिट्टी से छोटे चुंबकीय कणों को अलग किया और माइक्रोस्कोप और रासायनिक विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके उनकी जांच की. इनमें से कई कण एक मिलीमीटर से भी छोटे थे, चिकने, गोल आकार के थे.
माना जा रहा है कि वे कभी चट्टान की पिघली हुई बूंदें थीं जो टक्कर के दौरान हवा में फेंके जाने के बाद जल्दी से ठंडी हो गईं. ये कण माइक्रो टेक्टाइट से मिलते-जुलते हैं, जो छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो तब बनते हैं जब उल्कापिंड के प्रभाव से निकलने वाली तीव्र गर्मी चट्टान को पिघला देती है और उसे वायुमंडल में फेंक देती है.
रासायनिक परीक्षणों से पता चला कि कई कणों में लोहा, निकल और सिलिकॉन था. निकल की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आमतौर पर उल्कापिंडों में पाया जाता है लेकिन रामगढ़ क्रेटर के आसपास की बलुआ पत्थर की चट्टानों में दुर्लभ है. कुछ कणों में बहुत अधिक लोहे की मात्रा और लोहे से भरपूर खनिज पॉकेट भी दिखाई दिए, जिससे इस संभावना को बल मिला कि सामग्री में टकराने वाली वस्तु के ही टुकड़े शामिल हैं.
