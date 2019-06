नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के समापन के बाद शनिवार तड़के भारत लौट आए. इस शिखर सम्मेलन में उन्होंने वैश्विक सुरक्षा स्थिति, बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, लोगों के बीच संपर्क और अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा की.

मोदी ने ट्वीट किया, “किर्गिज गणराज्य के असाधारण लोगों का फलदायी एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए शुक्रिया. यह शिखर सम्मेलन बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाएगा और कई सकारात्मक परिणाम देगा. मैं इस मेहमाननवाजी के लिए किर्गिस्तान गणराज्य की सरकार एवं राष्ट्रपति जीनबेकोव का भी धन्यवाद देता हूं.”

Prime Minister Narendra Modi arrives in Delhi after concluding his two-day visit to Bishkek, Kyrgyzstan where he participated in #SCOSummit2019 . pic.twitter.com/IJKOfXJiQ3

— ANI (@ANI) June 14, 2019