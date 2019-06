नई दिल्ली. पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह किर्गिस्तान के बिश्केक के लिए रवाना हुए. पीएम मोदी किर्गिस्‍तान के बिश्‍केक (Bishkek) में गुरुवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (SCO Summit) सम्मेलन में भाग लेंगे. इस सम्मेलन में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (Imran Khan) भी पहली बार शामिल हो रहे हैं. इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) भी इस सम्मेलन में पहुंचे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी बिश्केक यात्रा के दौरान इन नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं.

इससे पहले पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि किर्गिज गणराज्य में हो रहे एससीओ की शिखर बैठक में वैश्विक सुरक्षा स्थिति और आर्थिक सहयोग पर मुख्य जोर रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस मध्य एशियाई देश की उनकी यात्रा एससीओ के सदस्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगी. बिश्केक की 13-14 जून की अपनी यात्रा पर रवाना होने से पहले मोदी ने एक बयान में कहा कि एससीओ सम्मेलन से इतर उनकी योजना कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी है. उन्होंने कहा, ‘‘क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने में हम एससीओ को विशेष महत्व देते हैं. भारत ने दो साल पहले एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के बाद इसके विभिन्न वार्ता तंत्रों में सक्रियता से भाग लिया है.’’

PM @narendramodi leaves for Bishkek, where he will join the SCO Summit.

He will take part in various multilateral programmes and also meet world leaders in separate bilateral meetings. pic.twitter.com/GZIqZQmMIr

