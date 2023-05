SCO Summit: जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को दिखाया आईना, हाथ नहीं मिलाया और सीमापार आतंकवाद का भी जिक्र किया

SCO Summit: गोवा में SCO की विदेश मंत्री स्तर की बैठक हो रही है. जिसमें शामिल होने के लिए सभी SCO देशों के विदेश मंत्री आए हुए हैं. गुरुवार 4 मई को शुरू हुई SCO देशों के विदेश मंत्री स्तर की इस बैठक का शुक्रवार को दूसरा और अंतिम दिन है. इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंचे हैं. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो का गोवा में विधिवत स्वागत किया. इस दौरान जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज देखकर दोनों देशों के तल्ख रिश्तों का अंदाजा लगाया जा सकता है.

जयशंकर मंच पर खड़े थे और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो वहां पहुंचे. डॉ. जयशंकर ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और बिलावल भी मंच पर आकर उनसे कुछ दूरी पर खड़े हो गए. दोनों ने फोटो खिंचवाई और फिर जयशंकर ने उन्हें मंच से जाने का रास्ता दिखाया. इस दौरान दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और न ही दोनों ने हाथ मिलाए. एक ही फोरम का सदस्य होने और उस फोरम की मीटिंग में शामिल होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान की दूरियां बनी रहीं.