नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी में प्रदूषण की समस्या को देखते हुई लागू की गई सम-विषम योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. बता दें कि दिल्ली सरकार की सम विषम योजना इस साल चार नवंबर से शुरू हुई है, जो 15 नवंबर तक जारी रहेगी.

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित, अक्टूबर से 14 नवंबर की अवधि के आंकड़े पेश करने का निर्देश दिया. पीठ ने यह निर्देश भी दिया कि एक अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के भी प्रदूषण संबंधी आंकड़े उसके समक्ष पेश किए जाएं.

Supreme Court issues notice to Delhi government on a PIL, filed by an advocate Sanjiv Kumar, challenging its odd-even scheme terming it an illegal classification of vehicles. The Court posts the matter for hearing on November 15. pic.twitter.com/XSwMmdeVuV

