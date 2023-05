जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प, एक पहलवान का सिर फूटा

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. घटना के वीडियो भी सामने आये हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की होते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि एक पहलवान के सिर में चोट भी लगी है. पहलवानों पर हमले का आरोप है. बताया जा रहा है कि पहलवान दुष्यंत के सिर में चोट लगी है. पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने शराब के नशे में डंडे से पिटाई की. जिस पहलवान के सिर में चोट लगी है, उसे अस्पताल भेजा गया है. दिल्ली पुलिस की विनेश फोगाट और साक्षी मलिक से भी बहस हुई है.

#WATCH | Delhi: A scuffle breaks out between protesting wrestlers and Delhi Police at Jantar Mantar pic.twitter.com/gzPJiPYuUU — ANI (@ANI) May 3, 2023