नई दिल्ली: देश के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में मांसाहारी भोजन को लेकर टकराव हुआ है. आरोप है कि जेएनयू की मैस में मांसाहारी भोजन को लेकर वामपंथी विचारधारा के छात्रों पर ABVP के छात्रों पर हमला किया. बताया जा रहा है कि इस हमले में कई छात्र-छात्राएं घायल हो गए. वहीं, ABVP का आरोप है कि उनके संगठन के कई छात्र घायल हुए हैं. वामपंथी छात्र संगठन आइसा और बीजेपी की छात्र विंग एबीवीपी ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. वामपंथी छात्र संगठन का आरोप है कि कावेरी होस्टल के मैस में नॉनवेज खाने को लेकर मांसाहारी भोजन का विरोध करते हुए हमला किया. पीएचडी की छात्रा और जेएनयू की पूरे वाइस प्रेसिडेंट सारिका ने कहा कि नॉनवेज खाने से रोका गया और हमला किया गया. इसमें 50 से 60 छात्र घायल हुए हैं.

छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिशन (आईसा) ने दावा किया कि ABVP के कार्यकर्ताओं ने हमला किया. इसमें कई छात्र और छात्राएं घायल हुए हैं. वहीं, ABVP ने भी हमला कर घायल करने के आरोप लगाए हैं. जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइसी घोष ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि ABVP के छात्रों ने मांसाहारी भोजन खाने से रोकने की कोशिश की. होस्टल के मेस सेक्रेटरी पर भी हमला किया.

Delhi | A scuffle broke out between two groups in JNU over allegedly eating non-vegetarian food

ABVP has gone on rampage in JNU as other students resisted their attempt to ban non-veg food. 50-60 people are injured, says Sarika a PhD student & former vice president of JNUSU pic.twitter.com/yED7K4OtTA

— ANI (@ANI) April 10, 2022