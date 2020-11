Second batch of IAF #Rafale aircraft arrived in India at 8:14 pm on 04 Nov 20 after flying non- stop from France: चीन से तनाव के बीच देश में राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच आज बुधवार को रात 8:14 बजे फ्रांस से आ गया. तीन राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत 8 घंटे में बिना कहीं रुके हुए सीधे भारत आ गए. Also Read - IAF Airmen Group ‘X’, ‘Y’ Admit Card 2020 Released: भारतीय वायु सेना ने जारी किया Airmen ग्रुप X,Y का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

रक्षा मंत्री राज‍नाथ सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के रिट्वीट ट्वीट शेयर किया है, जिसमें कहा गया है, भारतीय वायुसेना का दूसरा बैच # राफेल विमान फ्रांस से नॉन-स्टॉप उड़ान भरने के बाद 04 नवंबर 20 को रात 8:14 बजे भारत पहुंचेे. तीनों फाइटर्स जेट्स ने गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लैंड‍िंंग की है.

The second batch of #Rafale jets landed safely in India after non-stop flight from France with multiple mid-air refuelling: Embassy of India in France https://t.co/NlKVDIWV9Q pic.twitter.com/NjoLHIoFwI — ANI (@ANI) November 4, 2020

रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायु सेना को एक पेशेवर और सुरक्षित तरीके से अत्यधिक जटिल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी है.

Defence Minister Rajnath Singh (in file pic) congratulates Indian Air Force for successfully accomplishing a highly complex mission in a professional & safe manner: Office of Defence Minister#Rafale https://t.co/KINPvxiop8 pic.twitter.com/1AoTPrqtus — ANI (@ANI) November 4, 2020

आईएएफ ने कहा, तीन राफेल लड़ाकू विमानों ने एक फ्रांसीसी एयरबेस से उड़ान भरी और तीन मिड-एयर रिफ्यूलिंग एन मार्ग के बाद भारत पहुंचे. विमान को सीधे फ्रांस से भारत पहुंचने में 8 घंटे से अधिक समय लगा. यह वायु सेना की लंबी दूरी की परिचालन क्षमता का प्रदर्शन करता है.

#WATCH: The three #Rafale fighter aircraft took off from a French airbase and reached India after three mid-air refuelling en route. The aircraft took over 8 hours to reach directly from France showcasing the long-range operational capability of the Air Force https://t.co/KINPvxiop8 pic.twitter.com/jrdq24RLsw — ANI (@ANI) November 4, 2020

बता दें कि राफेल का पहला बैच बार 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आया था. इसमें 5 राफेल विमान थे. पहली बार बार भी एयर रिफ्यूलिंग की गई थी. हालांकि, तब पांचों राफेल ने फ्रांस के दसाल्‍ट एविएशन से उड़ान भरने के बाद UAE में रुके थे, लेकिन इस बार यह नहीं हुआ.

भारत में अभी तक आए कुल राफेल फाइटर्स की की संख्या 8 हो गई. फ्रांस सभी 36 फाइटर जेट डिलीवर दो साल के अंदर कर देगा. 36 में से 30 फाइटर जेट्स होंगे और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे. ट्रेनर जेट्स टू सीटर होंगे और इनमें भी फाइटर जेट्स जैसे सभी फीचर होंगे. बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 58 हजार करोड़ में 36 राफेल फाइटर जेट की खरीदी के लिए डील की थी.