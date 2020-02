नई दिल्लीः चीन(China) के वुहान प्रांत से शुरू हुआ कोरोना वायरस(corona virus) अब पूरी दुनिया में फैल चुका है. चीन सहित दुनिया सभी देश इस गंभीर वायरस से बचने के उपाय जुटाने में लगे हुए हैं. भारत में अब कोरोना वायरस के दूसरे मामले की पुष्टि हो चुकी है. यह दूसरा मामला भी केरल से ही सामने आया है . जिस व्यक्ति में कोरोना के वायरस पाए गए हैं वह हाल ही में चीन की यात्रा से भारत लौटा था. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया है और उसे अस्पताल में अलग कमरे में रखा गया है.’’

भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला भी केरल में दर्ज किया गया था, जहां एक छात्र के इससे पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी. फिलहाल अभी ताजा मामले की जानकारी देते हुए बताया गया है कि मरीज की हालात स्थिर है और उस पर करीबी नजर रखी जा रही है.

1st positive case of #CoronaVirus in Kerala: The infected person has been kept at the isolation ward of Thrissur Medical College. pic.twitter.com/aUaAeTiGhQ

— ANI (@ANI) February 2, 2020