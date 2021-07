Coornavirus Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार कमी आ रही है. रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामले में कमी आने और अनलॉक की शुरुआत के बाद से पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है. शिमला (Shimla), मनाली (Manali), मसूरी जैसे हिल स्टेशनों से कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन की कई तस्वीरें सामने आने पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है. केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सैलानियों के मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से कोरोना वायरस (Coronavirus) की तीसरी लहर के जल्द आने के खतरे का अंदेशा और प्रबल होता जा रहा है.Also Read - Zika Virus: कोरोना संकट के दौरान जीका वायरस की स्थिति पर निगरानी के लिए विशेषज्ञों का केंद्रीय दल केरल रवाना

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉक्टर वीके पॉल (Dr VK Paul) ने कहा कि कई जगहों पर खुलेआम लापरवाही देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि बाज़ारों और पर्यटन स्थलों पर लापरवाही हो रही है. इ​सलिए वहां (पर्यटन स्थलों) एक नया खतरा दिखाई दे रहा है. वायरस के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना आसान हो रहा है. देश अभी महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है और हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा कि क्या हम इस भ्रामक धारणा को तो नहीं मान बैठे कि कोविड-19 समाप्त हो गया है.

We cannot lower our guard. A new risk is being seen at tourist spots where a gathering of crowds being seen, social distancing & mask protocol is not being followed. This is a serious cause of concern: Dr. VK Paul, Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/V1D9wjf8Ek

