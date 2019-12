नई दिल्लीः नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है. एक्ट पारित होने के बाद सबसे पहले विरोध असम सहित कई पूर्वोत्तर राज्य में हुआ. लेकिन अब इसके विरोध में राजधानी दिल्ली बुरी तरह से जल रही है. पिछले कई दिनों से दिल्ली के कई इलाके में जोरदार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

गुरुवार को दिल्ली के लाल किले इलाके पास प्रशासन ने सुरक्षा के मद्दे नजर 144 धारा लगा दी है. इस बिल के विरोध में अब कई राजनीतिक दल उतर हैं. विरोध प्रदर्शनों का सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है. कई सड़कों को बंद कर दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद हो गई है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसी अफरा तफरी को मद्देनजर रखते हुए यह ऐलान किया है कि गुरुवार को सुरक्षा के लिहाज से कुल 15 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. यह पंद्रह स्टेशन इस प्रकार हैं. जसोला (Jasola Vihar), जामा मस्जिद (Jama Masjid), लोक कल्याण मार्ग (Lok Kalyan Marg), उद्योग भवन (Udyog Bhawan), चांदनी चौक (Chandni Chowk), विश्वविद्यालय Vishwavidyalaya), खान मार्केट (Khan Market),शाहीन बाग (Shaheen Bagh), मनीरका (Munirka), लाल किला (Lal Quila), पटेल चौक (Patel Chowk), केंद्रीय सचिवालय (Central Secretariat), जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia), आइटीओ (ITO), प्रगति मैदान (Pragati Maidan),

DMRC: Entry & exit gates of Central Secretariat metro station are closed. However, interchange facility is available at this station. https://t.co/ybpKxx1Vt4

— ANI (@ANI) December 19, 2019