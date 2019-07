नई दिल्‍ली: कर्नाटक में मंगलवार को भी सियासी संकट गहराया हुआ है. अभी तक अल्‍पमत के संकट से जूझ रही कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकती है. राज्‍य में गहराते राजनीतिक संकट के बीच अशांति की आशंका के मद्देनजर बेगुलुरु पुलिस प्रशासन ने मंगलवार से बुधवार तक धारा 144 लागू कर दी है. बेंगलुरु पुलिस कमिश्‍नर आलोक कुमार ने कहा, आज और कल हम पूरे शहर में धारा 144 लागू कर रहे हैं. सभी पब, शराब की दुकानें 25 जुलाई तक बंद रहेंगी. अगर किसी को उल्‍लंघन करते हुए पाया गया तो उन्‍हें दंडित किया जाएगा. बता दें कि विधानसभा अध्‍यक्ष सुप्रीम कोर्ट को आज शाम 6 बजे तक विश्‍वासमत पर वोटिंग कराने की बात कह चुके हैं.

Bengaluru Police Commissioner Alok Kumar: Today and tomorrow we are imposing Section 144 across the city.All pubs, wine shops will be closed till 25th. If anyone is found violating these rules, they will be punished pic.twitter.com/3De7410mDe

