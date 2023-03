कर्नाटक में PM मोदी का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश, काफिले की तरफ दौड़ा शख्स; हिरासत में लिया गया

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. कर्नाटक के दवानगरी में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक शख्स ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की. अचानक भीड़ से निकला शख्स पीएम मोदी के काफिले की ओर दौड़ा. पीएम मोदी की सुरक्षा में शामिल जवानों ने तुरंत की शख्स को पकड़ लिया और काबू में लेते हुए हिरासत में ले लिया.

पीएम मोदी ने आज कर्नाटक में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इस दौरान पीएम मोदी ने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील लोगों से की. पीएम मोदी ने तेजी से विकास को समय की जरूरत बताते हुए उन्होंने कर्नाटक के लोगों से आग्रह किया कि वे राज्य को जोड़-तोड़ की राजनीति से बाहर निकालने में मदद करें. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य को विकसित भारत की प्रेरक शक्ति बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस इसे ‘‘अपने नेताओं के खजाने को भरने वाले एटीएम’’ के रूप में देखती है. मोदी ने कहा, ‘‘कर्नाटक ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन सरकारों का एक लंबा दौर देखा है. कर्नाटक को ऐसी सरकारों के कारण नुकसान हुआ है. इसलिए, कर्नाटक के तेजी से विकास के लिए, भाजपा को पूर्ण बहुमत और स्थिर सरकार की जरूरत है.’’