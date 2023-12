'किसी को नहीं थी जानकारी...तो कोई बोला-फांसी पर चढ़ा दो', संसद में सेंध लगाने वाले आरोपियों को लेकर क्या बोले घर वाले | VIDEO

Parliament Attack: संसद में शून्यकाल के दौरान एक बड़ा सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है. बुधवार, 13 दिसंबर को लोकसभा में कार्यवाही के दौरान दो युवक अचानक संसद घुस गए और दर्शक दीर्घा से स्पीकर की कुर्सी तक दौड़ पड़े. उन्होंने स्मोक कलर जलाकर संसद में धुआं कर दिया और कुछ ही देर बाद दोनों हमलावरों को पकड़ लिया गया. इसके अलावा संसद के बाहर हंगामा कर रही एक महिला और एक पुरुष को भी पुलिस ने पकड़ा लिया है. संसद कक्ष में घुसने वाले युवकों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन के रूप में हुई है. पता चला है कि मनोरंजन की हरकत जाने के बाद उसके पिता ने कहा है कि पुलिस उसे फांसी लगा दे .

बुधवार को लोकसभा के अंदर सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मनोरंजन के पिता देवराज ने कहा, “अगर मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया है तो बेशक मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं. अगर उसने समाज के लिए कुछ गलत किया है तो उसे फांसी दी जाए.”

Mysuru, Karnataka | Devraj, father of Manoranjan who caused a security breach inside the Lok Sabha today, says, “If my son has done anything good, of course, I support him but If he has done something wrong I strongly condemn it. Let him be hanged if he has done something wrong… pic.twitter.com/FTYDUnZx4z

वहीं, संसद के बाहर से पकड़ी गई नीलम के छोटे भाई ने कहा, ”हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वह दिल्ली गई है, हमें जानकारी थी कि वह अपनी पढ़ाई के लिए हिसार में है. वह सोमवार हमसे मिलने आई थी और कल लौटी है.

#WATCH | Jind, Haryana | Younger brother of one of the accused – Neelam – who was caught from outside the Parliament, says, “…We didn’t even know that she went to Delhi. All we knew was that she was in Hisar for her studies…She had visited us the day before yesterday and… pic.twitter.com/tTtYm3tXfP

