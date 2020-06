नई दिल्‍ली: आतंकवाद के खिलाफ आज शनिवार को सुरक्षा बलों ने दो जगह ऑपरेशन चलाए और दो- दो आतंकवादी दोनों एनकाउंटर में मार गिराए. इस तरह से सुरक्षा बलों ने आज बड़ी सफलता दोहराते हुए 4 आतंकियों का सफाया कर दिया है. Also Read - जम्‍मू-कश्‍मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में मार गिराए दो आतंकी

कश्‍मीर के कुलगाम जिले में आज सुरक्षाबलों और जम्‍मू-कश्‍मीर ने ज्‍वाइंट ऑपरेशन अलसुबह दो आतंकियों को एक एनकाउंटर में ढ़ेर कर दिया है. कश्‍मीर जोन पुलिस के मुताबिक, कुलगाम जिले के निपोरा इलाके में सुरक्षाबलों और पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया. इस दौरान सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया. इस के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हुई है. विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है. Also Read - jammu&kashmir: कश्मीर के बडगाम में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू, सेना ने दिया करारा जवाब

वहीं, अनंतनाग जिले के लल्लन में खुफिया इनपुट मिलने पर अभियान में दो आतंकवादियों का सफाया कर दिया है. पुलिस ने इलाके को खाली करवा लिया है और अग्निशमन मशीने बुलवाईं हैं और ऑपरेशन जारी है.

Jammu and Kashmir: A joint operation was launched in early hours today on intelligence input in Lallan of Anantnag district. Cordon was laid & contact established. Firefight ensued. Two terrorists eliminated. Operation in progress.

