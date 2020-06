श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई. सुरक्षा बल जब क्षेत्र में तलाशी ले रहे थे तो इसी दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है. Also Read - BSF ने जम्मू-कश्मीर में मार गिराया पाकिस्‍तानी ड्रोन, सामने आई ये आतंकी साजिश

पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बताया कि मुठभेड़ जारी है और विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है. बता दें कि एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने कश्‍मीर में दो एनकाउंटर में 8 आतंकियों को मार गिराया था.

Encounter has started at Likhdi Pora area of Kulgam. Police and security forces are on the job. Further details shall follow: Jammu and Kashmir Police

