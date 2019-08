जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले के अगले दिन यानी मंगलवार को वहां शांति बनी रही. शीर्ष अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामों एवं रोक के बीच राज्य के तीनों क्षेत्रों में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है. इस बीच सेना के शीर्ष कमांडर ने श्रीनगर में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की और शत्रुतापूर्ण मंसूबों को नाकाम करने के लिए उच्च स्तर की तैयारी का आश्वासन दिया.

पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने श्रीनगर से बताया कि राज्य के किसी भी स्थान से अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं मिली है. सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति ‘पूरी तरह शांतिपूर्ण’ है. श्रीनगर के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि शहर में जिन लोगों को अत्यावश्क काम पड़ रहा है उन्हें सख्त प्रतिबंधों के बावजूद आने-जाने की इजाजत दी जा रही है. यहां कुछ ही फोन एवं इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहे हैं.

General Officer Commanding in Chief,Northern Command, Lt Gen Ranbir Singh chaired a meeting of the Core Group of Intelligence&Security agencies at Srinagar today,to review the operational readiness.He said,”necessary security arrangements put in place for ensuring peace&security” pic.twitter.com/0wEuy9yhLu

