क्या आपके घर के आसपास भी रात में उड़ते दिखते हैं चमगादड़! एक्सपर्ट्स ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह
Interesting Facts About Bats: चमगादड़ दुनिया के ऐसे जीव हैं, जिनसे लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स ने इन्हें लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है कि अगर ये घर के गार्डन के पास दिखाई दें, तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है.
Interesting Facts About Bats: चमगादड़ दुनिया के इकलौते उड़ने वाले स्तनधारी जीव हैं, जिनकी दुनियाभर में 1,400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. अक्सर इनसे जुड़ी कई दिलचस्प बातें सामने आती रहती हैं. अब एक्सपर्ट्स ने इनके बारे में एक नई बात बताई है. उनका मानना है कि अगर लोगों को सूरज डूबने के बाद अपने घर या गार्डन के आसपास चमगादड़ उड़ते नजर आते हैं, तो यह कई बार एक अच्छा संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि प्राकृति का वातावरण सही और काफी संतुलित रूप में है.
बगीचे में चमगादड़ दिखने का संकेत
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चमगादड़ों का दिखना इस बात की ओर इशारा होता है कि आपके गार्डन में पौधे, कीड़े-मकोड़े और दूसरे छोटे जीवों की अच्छी-खासी आबादी मौजूद है. दरअसल, चमगादड़ भोजन की तलाश में रात के समय बाहर निकलते हैं और ये कीड़े-मकौड़ों को खाते हैं, जिस कारण इनकी आबादी कंट्रोल में रहती है. कहा जाता है कि एक चमगादड़ एक रात में ही सैकड़ों से लेकर हजारों कीड़ों का शिकार कर सकता है.
नुकसानदेह कीड़ों को खाते हैं चमगादड़
इनमें से ज्यादातर कीड़े वे शामिल होते हैं, जो बगीचों और फसलों के लिए एक खतरा बनते हैं. इसलिए जब चमगादड़ इन कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, तो इसकी वजह से प्राकृति में संतुलन बना रहता है. साथ ही इससे किसानों को खेतों और बगीचों केमिकल कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है.
चमगादड़ शिकार कैसे करते हैं?
चमगादड़ गहरे अंधेरे में रास्ता ढूंढने की अपने अनोखी क्षमता के लिए काफी मशहूर हैं, जिसे इकोलोकेशन कहा जाता है. इसका मतलब है ये रास्ता देखने के लिए आंखों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते, बल्कि उड़ते वक्त ये बहुत तेज आवाज निकालते है, जो आसपास की चीजों से टकराने के बाद उनके पास वापस लौटती है. इससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उनके आसपास क्या मौजूद है. इसी अनोखी क्षमता की वजह ये कीड़े-मकोड़ों का आसानी से शिकार कर पाते हैं.
चमगादड़ रखते हैं प्रकृति का संतुलन
एक्सपर्ट्स का कहना है कि चमगादड़ों को लेकर लोगों के बीच कई गलतफहमियां फैली हुई हैं. हालांकि, सच यह है कि चमगादड़ इंसानों के काफी दूर ही रहना पसंद करते हैं. इसके अलावा, वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए चमगादड़ों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नुकसानदेह कीड़ों को खाते हैं, जिससे नए पौधों को उगने में मदद मिलती है.
