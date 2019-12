नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद-सीलमपुर इलाके में मंगलवार को फैली हिंसा में कुल 21 लोग जख्मी हो गए. घायलों में 12 दिल्ली पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी और 7 आम नागरिक हैं. इस मामले में पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज कर फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है. दिल्ली पुलिस प्रवक्ता एसीपी अनिल मित्तल ने देर शाम बताया कि फिलहाल इलाके में एहतियातन 5 कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. हालात को तुरंत काबू करने के लिए तीनों जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल को घटना के तुरंत बाद मौके पर बुलाना पड़ा. मित्तल ने आगे कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, शांति भंग करने, दंगा फैलाने, आमजन का रास्ता रोकने, सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. एक मामला सीलमपुर और दूसरा मामला जाफराबाद थाने में दर्ज किया गया है.

Alok Kumar, Joint Commissioner of Delhi Police on Seelampur incident: Total 21 people injured, of which 12 are Delhi police personnel & 3 are from Rapid Action Force. 5 persons have been detained. 2 police booths have been damaged. No lathicharge was done by police. https://t.co/t0VgYgK9gI

— ANI (@ANI) December 17, 2019