Hindi India Hindi

Seema Haider Became Mother Sixth Time Give Birth Sachin Meena Second Child After 11 Months

सरहद पार से आई सीमा हैदर छठी बार मां बनीं, 11 महीने में घर में आया सचिन मीणा का दूसरा बच्चा

डिलीवरी सामान्य थी और मां व नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. बेटे के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है.

सचिन और सीमा

2023 से भारत में और यहां की सुर्खियों में आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर फिर से सुर्खियों में है. यह सीमा की छठी संतान है, उनके वर्तमान पति सचिन मीणा का यह दूसरा बच्चा है. सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 2023 में चार बच्चों के साथ भारत आईं थी. उन्होंने 17 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा के एक निजी कृष्णा अस्पताल में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, डिलीवरी सामान्य थी और मां व नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. बेटे के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है, मिठाइयां बांटी गईं और जश्न मनाया जा रहा है

पहले से ही चार बच्चों की मां

सीमा पहले से ही चार बच्चों की मां थीं, जो उनके पूर्व पति गुलाम हैदर से हैं. सचिन मीणा से उनका पहला बच्चा एक बेटी थी, जिसका जन्म 18 मार्च 2025 को हुआ था. यानी मात्र 11 महीने के अंतराल में सीमा ने दूसरी बार जन्म दिया है. बेटी का नाम भारती बताया जाता है.

PUBG के जरिए सचिन मीणा से जुड़ीं…

सीमा हैदर की कहानी 2023 से चर्चा में है, वह ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए सचिन मीणा से बात करने लगी थी और प्यार में पड़कर सरहद पार कर भारत आईं थी. ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रह रही यह जोड़ी अब छह बच्चों के साथ एक संयुक्त परिवार चला रही है. सीमा ने पहले भी कई बार मीडिया से बात की है कि वे भारत में रहना चाहती हैं और यहां की जिंदगी से खुश हैं.

13 मई 2023 को जब सीमा ने अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया, तब उस समय उनके बच्चों की उम्र 8, 6, 4 और 2 साल थी.

अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार

भारत पहुंचने पर उन्हें अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई था. यहां आकर सीमा ने हिंदू धर्म अपनाया, बच्चों के नाम बदलकर राज, प्रियंका, मुन्नी, परी कर दिया और सचिन से वैवाहिक जीवन शुरू किया.

कहानी विवादास्पद या प्यार की जीत

सीमा की कहानी विवादास्पद भी रही है, कुछ लोग इसे प्यार की जीत मानते हैं, तो कुछ अवैध घुसपैठ और जनसंख्या पर सवाल उठाते हैं. वे यूट्यूब पर वीडियो डालती हैं. फिलहाल परिवार रबूपुरा में रह रहा है और सीमा की कानूनी स्थिति (नागरिकता) पर प्रक्रिया चल रही है.

Add India.com as a Preferred Source