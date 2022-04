नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Min Rajnath Singh) ने आज गुरुवार को 101 से अधिक सैन्य प्रणालियों और हथियारों ( arms equipment & systems) की तीसरी सूची जारी की जिनके आयात पर अगले पांच वर्षों तक प्रतिबंध होगा और इन्हें स्वदेशी तौर (indigenisation) पर विकसित किया जाएगा ताकि भारतीय हथियार उद्योग को प्रोत्साहन मिले.Also Read - Defense Import: मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, रक्षा आयात में होगी कटौती, घरेलू रक्षा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा | Watch Video

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 101 उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशीकरण की तीसरी सकारात्मक सूची जारी करते हुए बहुत खुशी हुई. रक्षा उपकरण और प्रणालियां केवल स्वदेशी निर्माताओं से खरीदी जाएंगी और रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को दर्शाएंगी. हमारा लक्ष्य भारत को एक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है. Also Read - Sri Lanka में आपातकाल हटने के बाद विरोध प्रदर्शन जारी, भारत ने भेजी तेल की बड़ी खेप

Very happy to issue 3rd positive list of indigenisation of 101 equipment&systems.These equipment&systems would be procured from indigenous manufacturers only &show our self-reliance in Defence sector.We aim to develop India as a defence manufacturing hub:Defence Min Rajnath Singh pic.twitter.com/m9ibj9AhoB

