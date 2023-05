सीनियर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने श्री कांतीरवा स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धारमैया और शिवकुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इनके अलावा डॉ. जी. परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज और एम.बी. पाटिल ने नव-निर्वाचित कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली.

इसके साथ ही विधायक सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और बी.जेड. ज़मीर अहमद खान ने नव-निर्वाचित कर्नाटक सरकार में मंत्रियों के रूप में शपथ ली.

#WATCH | Senior Congress leader Siddaramaiah takes oath as the Chief Minister of Karnataka in Bengaluru. pic.twitter.com/S90btY2N6z — ANI (@ANI) May 20, 2023



शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, मक्कल नीडि माईम के प्रमुख कमल हसन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए. इनके अलावा पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कांफ्रेंस केअध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जु खड़गे, कर्नाटक के मनोनित मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता भी शामिल हुए.