दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद से पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने उनके निवास पर उनसे मुलाकात की है. पार्टी छोड़ने के बाद आजाद ने कल सोमवार को कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर कड़ा प्रहार किया था. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व दिग्गज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को सुबह 11 बजे जम्मू के सैनिक कॉलोनी में एक जनसभा करेंगे. कांग्रेस छोड़ने के बाद यह उनकी पहली जनसभा होगी.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, आनंद शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा ने आज मंगलवार को गुलाम नबी आजाद से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है.

#WATCH | Congress leaders Prithviraj Chavan, Anand Sharma and Bhupinder Hooda met former veteran Congress leader Ghulam Nabi Azad at his residence in Delhi pic.twitter.com/vcjD1JmBA2

— ANI (@ANI) August 30, 2022