Senior Journalist Vinod Dua Passes Away: वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ (Vinod Dua) नहीं रहे. आज विनोद दुआ का निधन हो गया. पिछले कई दिनों से विनोद दुआ बीमार थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. कुछ दिन पहले विनोद दुआ के निधन की खबर फैली थी. तब उनके परिवार ने अफवाहों का खंडन किया था.Also Read - मल्लिका दुआ ने मां की अस्थियां विसर्जित करने के बाद लिखा नोट, भावुक कर देगें शब्द

विनोद दुआ जाने-माने पत्रकार होने के साथ ही एक्ट्रेस मल्लिका दुआ (Mallika Dua) के पिता भी थे. मल्लिका दुआ ने कुछ दिन पहले अपने पिता के निधन की अफवाह का खंडन किया था. अब मल्लिका ने अपने पिता विनोद दुआ के निधन की पुष्टि की है. विनोद दुआ का अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा. Also Read - कॉमेडियन मल्लिका दुआ की मां का कोरोना से निधन, एक्ट्रेस ने कहा- 'माफ कर दो मैं तुम्हें बचा नहीं पाई'

Senior journalist Vinod Dua passes away, confirms his daughter and actress Mallika Dua. His cremation will take place tomorrow, she posts.

(Pic Source: Vinod Dua Twitter account) pic.twitter.com/CmkSgOrWfP

— ANI (@ANI) December 4, 2021