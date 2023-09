Hindi India Hindi

Sent To Buy Paan Masala Six Yr Old Spends Rs Twenty On Chips Killed In Up

पान मसाला खरीदने के लिए भेजी गई 6 साल की बच्ची ने खरीद लिया चिप्स , 20 रुपए के लिए बच्ची को जान से मार दिया

Crime In UP: आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक ने अपराध भी कबूल कर लिया है.

Murder Case (Photo File)

Crime In UP: उत्तर प्रदेश (UP) से एक अजबोगरीब मामला सामने आया. जहां पर चिप्स खरीदने पर नाबालिग लड़की को जान से मार दिया गया. पुलिस ने 6 साल की एक लड़की का शव बरामद किया, जिसकी कथित तौर पर चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए अलीगढ़ में उसके पड़ोसी ने हत्या कर दी थी. मामले में पता चला है कि आरोपी ने लड़की को पान मसाला खरीदने के लिए पैसे दिए थे. उसके पान मसाला की जगह 20 रुपए का चिप्स खरीद लिया. जिसके चलते आरोपी ने लड़की को जान से मार दिया. ये जानकारी यूपी पुलिस ने दी.

क्या है पूरा मामला?

आरोपी और उसके दो भाई ने नाबालिग लड़की को 20 रुपए दिए थे. और इन पैसों से पान मसाला लाने के लिए कहा था. हालांकि लड़की ने 20 का चिप्स ले लिया. आरोपी को गुस्सा आया और लड़की को जान से मार दिया.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि एक बोरे में रखा गया शव मंगलवार देर रात आरोपी के आवास पर पाया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके दो भाइयों को हिरासत में लिया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, लड़की मंगलवार सुबह अपनी अलीगढ़ कॉलोनी से लापता हो गई. उसके परिवार ने देर शाम नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से, पुलिस ने जांच शुरू की जो उन्हें उसके पड़ोसी के घर तक ले गई, जहां उन्हें उसका शव मिला.

एसपी (शहर) मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि जांच के दौरान, एक आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने लड़की को 20 रुपये का पान मसाला खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन वो चिप्स का पैकेट लेकर लौट आई. पहले लड़की को डांटा और उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसने उसे मार डाला.

पुलिस ने बताया कि हम आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.

