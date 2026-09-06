सितंबर में भी नहीं थम रहा मानसून, उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण में बरसेंगे बादल

सितंबर में भी मानसून का असर बना हुआ है और उत्तर, मध्य व पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश जारी है. हालांकि, आने वाले दिनों में उत्तर भारत में बारिश का जोर धीरे-धीरे कम हो सकता है और मानसून का फोकस दक्षिण भारत की ओर बढ़ने की संभावना है.

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Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/september-monsoon-not-stopping-rain-will-shift-from-north-india-to-south-soon-8518175/ Copy

(Representational image/File)

सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन देश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी सक्रिय है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बारिश का दौर जारी है. सैटेलाइट तस्वीरों में भी इन क्षेत्रों के ऊपर बड़े पैमाने पर बादलों की मौजूदगी दिखाई दे रही है. मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उत्तर भारत में मानसून का यह दौर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है. यानी दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में बारिश का असर आगे कम होने की संभावना है. हालांकि, कुछ जगहों पर बारिश के तेज दौर अभी भी देखने को मिल सकते हैं.

कैसे हुआ मानसून में बदलाव

मानसून की चाल में बदलाव के साथ बारिश का फोकस भी धीरे-धीरे दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत की तरफ बढ़ सकता है. मौसम का यह बदलाव मानसून की सामान्य वापसी की प्रक्रिया का हिस्सा है. सितंबर आते ही उत्तर भारत में मानसून कमजोर होने लगता है और देश के दूसरे हिस्सों में बारिश का पैटर्न बदलने लगता है. हालांकि, इस बार मानसून का व्यवहार पूरी तरह एक जैसा नहीं रहा है. अगस्त में देश में सामान्य से करीब 16 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई थी और मौसम विभाग ने सितंबर में भी कुल मिलाकर सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है.

हर जगह नहीं रुकेगी बारिश

इसका मतलब यह नहीं है कि हर जगह बारिश बंद हो जाएगी. कई इलाकों में अचानक तेज बारिश के दौर आते रह सकते हैं. खासकर जहां मौसम सिस्टम सक्रिय होंगे, वहां कम समय में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर सितंबर में मानसून अब अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है. उत्तर भारत में बारिश धीरे-धीरे कमजोर पड़ने के साथ इसका असर देश के दक्षिणी हिस्सों की ओर बढ़ता दिखाई दे सकता है. इसलिए आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा.