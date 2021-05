Covishield vaccines in India: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) ने सोमवार को सरकार के उस बयान को सही बताया कि जिसमें कहा गया है कि कंपनी को मई, जून और जुलाई के लिए कोविशील्ड टीके (Covishield vaccines) की 11 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिये 1,732.50 करोड़ रुपए की पूरी राशि अग्रिम दे दी गयी है. Serum Institute ने ट्विटर पर लिखा, “हम बयान और सूचना की विश्वसनीयता की पुष्टि करते हैं. हम पिछले एक साल से भारत सरकार के साथ करीबी सहयोग कर रहे हैं और सरकार से मिली मदद के लिए उसका आभार जताते हैं. हम जितना संभव हो उतने लोगों की जान बचाने के लिए अपने टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.” Also Read - होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को कॉल करें डॉक्टर, ऑक्सीमीटर भी पहुंचाया जाए: अरविंद केजरीवाल

कंपनी ने यह जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय के उस बयान के बाद दिया जिसमें उन आरोपों को खारिज किया गया कि मंत्रालय ने एसआईआई को कोविशील्ड टीके के लिए नये ऑर्डर नहीं दिए हैं. इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि उसने मई, जून और जुलाई के लिए कोविशील्ड टीके की 11 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिये एसआईआई को 1,732.50 करोड़ रुपए की सौ प्रतिशत अग्रिम राशि का भुगतान किया है. मंत्रालय ने कहा कि इस राशि पर टीडीएस कटौती के बाद 1,699.50 करोड़ रुपये की राशि एसआईआई को 28 अप्रेल को ही प्राप्त हो गई. Also Read - CT Scan Side Effects: कोरोना की वजह से सीटी स्कैन कराना है तो रहें सावधान, हो सकती है ये खतरनाक बीमारी

मंत्रालय ने कहा इसी प्रकार भारत बायोटेक इंउिया लिमिटेड (बीबीआईएल) को पांच करोड कोवैक्सीन टीके के लिये 28 अप्रैल को ही 787.50 करोड़ रुपये (टीडीएस कटौती के बाद 772.50 करोड़ रुपये) जारी किये जा चुके हैं. टीकों का यह आर्डर मई, जून और जुलाई के लिये दिया गया है. Also Read - कोरोना संक्रमण में कमी के संकेत, मृत्युदर भी घटी, MBBS फाइनल ईयर के छात्र ड्यूटी पर लगाए जाएंगे: स्वास्थ्य मंत्रालय

मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा कि दो मई की स्थिति के अनुसार केन्द्र ने 16.54 करोड़ से अधिक टीके की खुरा राज्यों और संघ शासित प्रदेशें को उपलब्ध करा चुका है जिसमें से 78 लाख से अधिक खुराक अभी भी उनके पास उपलबध हैं. इसके साथ ही अगले तीन दिन में 56 लाख से अधिक टीके राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध हो जायेंगे.

