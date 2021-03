नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज शुक्रवार को एनसीएलएटी ( NCLAT) के 18 दिसंबर 2019 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सायरस मिस्त्री Cyrus Mistry को ‘टाटा समूह’ (Tata Group) का दोबारा कार्यकारी अध्यक्ष (chairman) नियुक्त करने का आदेश दिया गया था. Also Read - शादी के एक महीने के बाद हनीमून के लिए मालदीव पहुंचीं Dia Mirza, तस्वीरों में दिखा बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने टाटा समूह की अपील को स्वीकार किया. पीठ ने अपने आदेश में कहा, ” राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 18 दिसंबर 2019 के आदेश को रद्द किया जाता है.” Also Read - MCX Gold price today, 26 March 2021: वायदा में एक साल के निचले स्तर पर पहुंचे सोने के भाव, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले के खिलाफ क्रॉस अपील दायर की थी, जिसपर शीर्ष न्यायालय का फैसला आया है. आदेश में आगे कहा गया, ”टाटा समूह की अपील को स्वीकार किया जाता है, और एसपी समूह की अपील खारिज की जाती है.” Also Read - BSEB Bihar Board 12th Result 2021 Declared: बिहार बोर्ड 12वीं में कुल 78.04% छात्र हुए पास, जानें पूरी डिटेल

Tata Sons-Cyrus Mistry case: Supreme Court in its judgement says that all the appeals filed by Tata Sons against Cyrus Mistry are allowed. Leave it to Tata Sons, Mistry to take the legal route to resolve issues of shares, adds SC.

— ANI (@ANI) March 26, 2021