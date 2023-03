कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे के आवास से करोड़ों रुपये बरामद होने के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, पूर्व सीएम सिद्धारमैया समेत कई नेता हिरासत में

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायक के बेटे के घर से करोड़ों रुपये कैश बरामद होने और रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मामला गर्मा गया है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास का घेराव कर रहे पूर्व सीएम सिद्धारमैया समेत कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हैं.

प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि राज्य में घोटाले और भ्रष्टाचार चल रहे हैं लेकिन सरकार ने सबूत मांगा, तो यह सबूत है. हम सीएम बोम्मई के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि भाजपा विधायक मदल विरुपाक्ष को गिरफ्तार किया जाए, जिनके बेटे को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था.