रिटायमेंट के बाद कई पूर्व सीवीसी चीफ, कैग चीफ और बैंक चीफ ने ज्वाइन किया रिलायंस, प्रशांत भूषण के उठाए सवाल

Prashant Bhushan: इस लिस्ट में प्रशांत भूषण ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, पूर्व सीवीसी केवी चौधरी जैसे कई पूर्व नौकरशाहों और बैंकरों के बारे में बताया है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/several-former-cvc-chiefs-cag-chiefs-and-bank-chiefs-joined-reliance-after-retirement-prashant-bhushan-raises-questions-8527128/ Copy

वकील प्रशांत भूषण. (photo credit, IANS)

Prashant Bhushan: जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार (18 सितंबर) को एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या रिटायरमेंट के बाद ऐसी नौकरियों पर रोक नहीं होनी चाहिए, जिनसे पद पर रहते हुए हितों का टकराव (conflict of interest) पैदा होता है? इस पोस्ट में प्रशांत ने लिखा है कि पूर्व सीवीसी (CVC) चीफ, कैग (CAG) चीफ, बैंकों और पीएसयू के प्रमुख और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिटायरमेंट के बाद रिलायंस में शामिल हुए. वही कंपनी जिसके साथ उन्हें अपने पद पर रहते हुए रेगुलेटर के तौर पर काम करना पड़ा था.

किन-किन पूर्व नौकरशाहों के नाम

इस लिस्ट में प्रशांत भूषण ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, पूर्व सीवीसी केवी चौधरी, पूर्व चेयरमैन बीपीसीएल सार्थक बेहुरिया, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन संजीव सिंह, गेल के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रभात सिंह का नाम लिखा है.

इनके अलावा जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन डी सेनगुप्ता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन और एमडी केके पुरवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कृष्ण मुरारी, पूर्व कैग राजीव महर्षि, वित्त सचिव आरएस गुजराल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर एमके जैन, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रमुख केवी कामथ भी रिलायंस ज्वाइन करने वाले अधिकारियों में शामिल हैं.