EnglishHindi

रिटायमेंट के बाद कई पूर्व सीवीसी चीफ, कैग चीफ और बैंक चीफ ने ज्वाइन किया रिलायंस, प्रशांत भूषण के उठाए सवाल

Prashant Bhushan: इस लिस्ट में प्रशांत भूषण ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, पूर्व सीवीसी केवी चौधरी जैसे कई पूर्व नौकरशाहों और बैंकरों के बारे में बताया है.

Edited By: Vineet Sharan
Updated: September 18, 2026, 11:50 AM IST
रिटायमेंट के बाद कई पूर्व सीवीसी चीफ, कैग चीफ और बैंक चीफ ने ज्वाइन किया रिलायंस, प्रशांत भूषण के उठाए सवाल
वकील प्रशांत भूषण. (photo credit, IANS)

Prashant Bhushan: जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार (18 सितंबर) को एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या रिटायरमेंट के बाद ऐसी नौकरियों पर रोक नहीं होनी चाहिए, जिनसे पद पर रहते हुए हितों का टकराव (conflict of interest) पैदा होता है? इस पोस्ट में प्रशांत ने लिखा है कि पूर्व सीवीसी (CVC) चीफ, कैग (CAG) चीफ, बैंकों और पीएसयू के प्रमुख और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिटायरमेंट के बाद रिलायंस में शामिल हुए. वही कंपनी जिसके साथ उन्हें अपने पद पर रहते हुए रेगुलेटर के तौर पर काम करना पड़ा था.

किन-किन पूर्व नौकरशाहों के नाम

इस लिस्ट में प्रशांत भूषण ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, पूर्व सीवीसी केवी चौधरी, पूर्व चेयरमैन बीपीसीएल सार्थक बेहुरिया, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन संजीव सिंह, गेल के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रभात सिंह का नाम लिखा है.

और पढ़ें: नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, प्रशांत भूषण समेत 130 हस्तियों ने फ्रांस हमलों की निंदा की, जारी किया संयुक्त बयान

इनके अलावा जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन डी सेनगुप्ता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन और एमडी केके पुरवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कृष्ण मुरारी, पूर्व कैग राजीव महर्षि, वित्त सचिव आरएस गुजराल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर एमके जैन, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रमुख केवी कामथ भी रिलायंस ज्वाइन करने वाले अधिकारियों में शामिल हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.