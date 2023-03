जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में बड़ा सड़क हादसा, बस पलटने से बिहार के 4 मजदूरों की मौत; कई घायल

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में बिहार के चार लोगों की मौत हो गई. समाचार एजेंसी IANS ने पुलिस के हवाले से बताया कि यात्रियों को ले जा रही एक बस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके के गोरीपोरा में पलट गई. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल तीन यात्रियों की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि चौथे की अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने कहा, बस में मारे गए चारों यात्री बिहार के रहने वाले थे.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां पर उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल हादसे में हताहत लोगों की सही संख्या की जानकारी नहीं है. डिटेल्स का इंजतार है.