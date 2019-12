नई दिल्ली: हरियाणा, दिल्ली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित देश में उत्तर, मध्य और पूर्व के अधिकांश इलाकों में अगले दो दिनों तक शीत लहर के कारण प्रचंड सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप जारी रहने के बीच नए साल की शुरुआत बारिश और ओलावृष्टि के साथ होने के पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में शीत लहर (कोल्ड वेव) की स्थिति उत्पन्न होने की आधिकारिक घोषणा करते हुए 28 और 29 दिसंबर को सामान्य से अधिक सर्दी की चेतावनी जारी की है.

इसके मद्देनजर अगले साल जनवरी के पहले सप्ताह में ही कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है.

– मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को सामान्य से अधिक सर्दी की चेतावनी जारी की

-पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 30 दिसंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय

– पश्चिमी विक्षोभ के कारण 31 दिसंबर और एक जनवरी को उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भारत में बारिश एवं ओलावृष्टि का पूर्वानुमान

India Meteorological Department (IMD): During past 24-hours, day temperature has risen by 2-3 °C over East Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and by 1-2 °C over Haryana, Delhi, Jammu and West Uttar Pradesh. It has, however, fallen by 2-3°C in isolated pockets over. pic.twitter.com/e8J7iZErpB — ANI (@ANI) December 27, 2019

पिछले दस दिनों से शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति

बता दें उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस कम होने के कारण इन क्षेत्रों में पिछले दस दिनों से शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति बरकरार थी.

Uttarakhand: Badrinath Temple covered in a sheet of snow due to heavy snowfall in the region. pic.twitter.com/4ikYOEcS8R — ANI (@ANI) December 27, 2019

मौसम विज्ञान के मानकों के मुताबिक दिन के तापमान में गिरावट और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने पर कोल्ड डे की स्थिति होती है, जबकि दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट आने पर शीत लहर की स्थिति उत्पन्न होती है.

IMD: Cold wave to severe cold wave conditions in some pockets over Haryana, Chandigarh & Delhi, north Rajasthan & Biharand in isolated pockets over Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal & Sikkim during next 2 days. — ANI (@ANI) December 27, 2019

– केंद्र ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शुक्रवार से रविवार तक ‘गंभीर शीत लहर’ (सीवियर कोल्ड वेव) की चेतावनी

– बिहार, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के कुछ इलाकों में शीत लहर का प्रकोप रहेगा

– इन इलाकों में शीत लहर और गंभीर शीत लहर की स्थिति शुक्रवार शाम साढ़े चार बजे के बाद से ही उत्पन्न हो गई

– मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक इस स्थिति से कोई राहत नहीं मिलने का अनुमान जताया है

– पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 30 दिसंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है

– पश्चिमी विक्षोभऔर निचले इलाकों से चलने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से 31 दिसंबर और एक जनवरी को हल्की से तेज बारिश व ओलावृष्टि की संभावना

Kuldeep Srivastava, Met Scientist, India Meteorological Department: Severe cold conditions to prevail in Delhi NCR today. Minimum temperature of 4.2 degrees Celsius was recorded today. Cold-wave conditions to continue on 28th and 29th December. #Delhi pic.twitter.com/RkqbbFCKbb — ANI (@ANI) December 27, 2019



बारिश और ओलावृष्‍ट‍ि इन राज्‍यों में संभव: –

– जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ कई इलाके- पूर्वी भारत में दो जनवरी को हल्की से तेज बारिश तथा ओलावृष्टि की संभावना

India Meteorological Department (IMD): Delhi records minimum temperature of 4.2 degrees Celsius and maximum temperature of 13.4 degrees Celsius pic.twitter.com/qrsQcEyWTF — ANI (@ANI) December 27, 2019

कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी

– पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर से हिमालयी क्षेत्र में चल रही उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं ठंड की मुख्य वजह

– 30 दिसंबर की रात में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को देखते हुए दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में

– 31 दिसंबर को बारिश की आशंका

– कंपा देने वाली सर्दी के साथ ही नए साल की शुरुआत होगी