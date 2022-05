Cyclone Asani Updates: भीषण चक्रवाती तूफान असानी आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच जाएगा. इस दौरान हवा की रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी. देश के कई राज्यों में इस चक्रवात का असर देखा जाएगा. ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ ही पूर्वी यूपी तक भारी से भारी बारिश हो सकती है. मौसम विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर ने बताया है कि गंभीर चक्रवाती तूफान आसनी पिछले 6 घंटे के दौरान पश्चिम उत्तर-पश्चिम दिशा में 12 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा और पुरी के लगभग 590 दक्षिण-पश्चिम और गोपालपुर, ओडिशा से लगभग 510 किमी दक्षिण-पश्चिम में है. गंभीर चक्रवाती तूफान आसनी पुरी के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 590 किमी* और गोपालपुर, ओडिशा से लगभग 510 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में है. तेलंगाना की मौसम विभाग की निदेशक नागा रत्ना का कहना है कि तेलंगाना में अगले दो दिनों के दौरान बिजली गिरने की संभावना है.Also Read - दिल्ली की गर्मी...बुधवार से शुक्रवार तक फिर तपेंगे राजस्थान-महाराष्ट्र सहित कई राज्य, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

एयरपोर्ट अथॉरिटी, चेन्नई ने कहा है कि #CycloneAsani के कारण चेन्नई हवाई अड्डे पर हैदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर और मुंबई सहित 10 उड़ानें रद्द कर दी गईं। यात्रियों को इसकी सूचना कल दी गई. #CycloneAsani के मद्देनजर, गंजम प्रशासन ने आज और कल के लिए गोपालपुर सी बीच सहित गंजम में सभी समुद्री समुद्र तटों को बंद करने की घोषणा की है।

चक्रवात चेतावनी केंद्र विशाखापत्तनम के ड्यूटी अधिकारी कुमार ने बताया है कि गंभीर चक्रवाती तूफान आसनी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र पर बना हुआ है। यह विशाखापत्तनम से 330 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में है, आज रात तक इसके उत्तर-पश्चिम में आगे बढ़ने की संभावना है, इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी.

कुमार ने कहा कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी सहित उत्तरी आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना है .आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर असानी के आगमन का असर अब साफ दिख रहा है. तेज हवाओं के साथ समुद्र में लहरें तेज हो रही हैं.

