Cyclone Asani Updates: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'आसनी' अब तेजी से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. इसके आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के करीब पहुंचने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है जिसमें कहा गया है कि गंभीर चक्रवाती तूफान 'आसनी' बुधवार की सुबह तक काकीनाडा और विशाखापत्तनम तटों के करीब पहुंच जाएगा और आंध्र प्रदेश तट की ओर आगे बढ़ेगा. फिर इसके बाद यह धीरे-धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा. असानी मंगलवार की रात्रि 23-30 बजे IST, अक्षांश 15.5°N और लंबी 81.6°E के पास, मछलीपट्टनम से लगभग 90 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व में केंद्रित था. इसके लगभग उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 11 तारीख की सुबह तक आंध्र प्रदेश तट के करीब पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है.

मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के मुताबिर असानी के अगले कुछ घंटों के लिए लगभग उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है. इसके बाद, इसके धीरे-धीरे उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है, मछलीपट्टनम, नरसापुर, यनम, काकीनाडा, तुनी और विशाखापत्तनम तटों के साथ आगे बढ़ेगा. आज शाम तक असानी उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा फिर इसके उत्तर-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. 12 मई की सुबह तक इसके धीरे-धीरे कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है.

#WATCH Andhra Pradesh | Visuals from Kakinada – Uppada Beach road as rough sea conditions increase with strong winds due to #CycloneAsani pic.twitter.com/kqw394Mj86

— ANI (@ANI) May 11, 2022