नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अब गर्मी का मौसम पूरे जोर पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है. मंगलवार को भी सुबह से ही देश के कई राज्‍यों में भयंकर गर्मी की लहर चल रही है. कई जगहों पर पारा 45 के पार पहुंच गया है. देश के उत्‍तर, पश्चिमी, मध्‍य और पेनिनसुला के अधिकतर भागों में पड़ रही भीषण गर्मी लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं. लोग घरों से कम बाहर नजर आ रहे हैं और जगह-जगह प्‍यास बुझाते हुए नजर आए.

आईएमडी के डॉ. वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि अगले 2 दिन हरियाणा, पश्चिम, विदर्भ और राजस्थान को रेड अलर्ट दिया गया है. आगमी 2 दिनों के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में हल्की गिरावट होगी. Also Read - भारत को उकसाने का प्रयास कर रहे चीन और पाकिस्तान, POK में हो रही हरकत से बढ़ सकता है तनाव

महाराष्‍ट्र के वि‍दर्भ में पारा 47 के पार

महाराष्‍ट्र के प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एम.एल.साहू ने बताया कि मध्य भारत में अभी भयंकर ग्रीष्म लहर चल रही है. बहुत सी जगहों पर तापमान 45डिग्री से ऊपर चल रहा है. मध्‍या भारत में खासकर विदर्भ में 47, अकोला में 47.4 और नागपुर में तापमान 47 डिग्री है. विदर्भ में 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है.

Maharashtra: Central India is facing a very severe heatwave condition with several places recording a maximum temperature of 45 degree Celsius & above, as per India Meteorological Dept (IMD). Visuals from Nagpur which recorded a maximum temperature of 47 degree Celsius today. pic.twitter.com/WGnzciIAXL — ANI (@ANI) May 26, 2020

मध्य प्रदेश में भी भयंकर गर्मी

मध्‍य प्रदेश में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है. भोपाल में ग्रीष्म लहर जारी है. भोपाल का तापमान 45 डिग्री सेल्यिस पहुंचा. मध्य प्रदेश में भारत के मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज भोपाल में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान को 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच कम या ज्‍यादा रहने की भविष्यवाणी की है.

Madhya Pradesh: Maximum temperature to touch 45 degrees Celsius in Bhopal today, as predicted by India Meteorological Department. It has further predicted the temperature to oscillate between 43 degrees Celsius to 45 degrees Celsius in the upcoming days. (Data Source: IMD) pic.twitter.com/gUEATvUVE9 — ANI (@ANI) May 26, 2020

बुंदेलखंड और ग्‍वालियर चंबल अंचल में भयंकर गर्मी

मध्‍य प्रदेश के बुंदेलखंड और ग्‍वालियर चंबल अंचल में भयंकर गर्मी की लहर चल रही है.एक महिला सुनीता ने बताया,’ गर्मी से बचने के लिए के लिए मैं अपने फेस को कपड़े से कवर रखती हूं और मैं अपने पास एक पानी की बोतल और एक प्याज रखती हूं ताकि लू न लगें.

राजस्‍थान में भी तापमान को उछाल पर है

राजस्‍थान तापमान को उछाल पर है. की राजधानी में भी इसकी चपेट में हैंं. जोधपुर में ग्रीष्म लहर जारी है और गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया है. जोधपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंच गया है.

पंजाब और हरियाणा में 3-4 दिनों में तापमान बढ़ने वाला है

आई.एम.डी. के निदेशक सुरेंद्र पॉल, चंडीगढ़ ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में आने वाले 3-4 दिनों में तापमान बढ़ने वाला है. तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. अधिकतम तापमान मुख्यत:पंजाब और हरियाणा के साउथ वेस्टर्न में रहेगा. साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू चलने की संभावाना है:

अमृतसर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है

भारत मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार आज पंजाब के अमृतसर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इसने 32 के बीच तापमान के पास रहने की भविष्यवाणी की है. आगामी दिनों में डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकता है.

Punjab: Mercury level to rise up to 44 degrees Celsius in Amritsar today, as predicted by India Meteorological Department. It has further predicted the temperature to oscillate between 31 degrees Celsius to 44 degrees Celsius in the upcoming days. (Data Source: IMD) pic.twitter.com/lBFaJ0Lbv5 — ANI (@ANI) May 26, 2020

चुरु में पारा 47.5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा था

बता दें कि सोमवार को उत्तर भारत में सोमवार को गर्मी तथा लू का प्रकोप और बढ़ गया था, राजस्थान के चुरु में पारा 47.5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया था.

राजस्थान पंजाब और हरियाणा में भी लोगों को गर्मी का प्रकोप कल भी तेज गर्मी थी

राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच रहा था, जबकि पंजाब और हरियाणा में भी लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है. हरियाणा के नरनौल में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री दर्ज किया गया था. वहीं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज 46.3 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा था

26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया था

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तर भारत में गर्मी के लिहाज से 25-26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जहां लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है. आईएमडी ने सोमवार को कहा था कि उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है जिससे लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है.