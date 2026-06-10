गुटखा विज्ञापन मामले में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर को नोटिस, 30 दिन के भीतर देना होगा जवाब

Pan Masala Ad Controversy: बारां जिला उपभोक्ता कोर्ट ने गुटखा के विज्ञापनों में केसर के नाम पर ग्राहकों को गुमराह करने और स्वास्थ्य के लिए घातक उत्पादों के झूठे प्रचार के खिलाफ आदेश दिए हैं.

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भ्रामक प्रचार को लेकर नोटिस (Photo: Youtube)

Pan Masala Ad Controversy: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राजस्थान के बारां जिला उपभोक्ता कोर्ट ने गुटखा और पान मसाला के विज्ञापनों को लेकर विमल पान मसाला के मालिक विमल अग्रवाल सहित बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 9 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है.

विज्ञापन पर उठे सवाल

यह मामला बारां की एक नागरिक अधिकार संस्था की शिकायत पर दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता वीरेंद्र सिंह का कहना है कि गुटखा के विज्ञापन में केसर होने का दावा किया जाता है, जबकि बेहद कम कीमत वाले पाउच में इतनी महंगी केसर मिलाना संभव नहीं लगता. उन्होंने बताया कि 5 रुपए के गुटखा पाउच में 5 लाख रुपए किलो की केसर मिलाने का दावा पूरी तरह भ्रामक है. उनके अनुसार इस तरह के विज्ञापन लोगों को भ्रमित करते हैं और ग्राहकों को गलत जानकारी देते हैं. इसी मुद्दे पर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई शुरू की है.

30 दिन के भीतर मांगा जवाब

कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग को लेकर अगली सुनवाई की तारीख 22 जून तय की है. वहीं, नोटिस में कहा गया है कि सभी आरोपियों को नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर यानी 9 जुलाई तक अपना जवाब और संबंधित दस्तावेज कोर्ट में जमा करने होंगे. गौरतलब है कि इससे पहले भी कई कंपनियों के विज्ञापनों और उनके दावों को लेकर सवाल उठते रहे हैं.