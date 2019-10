नई दिल्ली: शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत सहित फिल्म जगत के अन्य सदस्यों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक खास कार्यक्रम में मोदी से मुलाकात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कला और मनोरंजन जगत के दिग्गजों से मुलाकात की. खास बात ये थी कि ये कार्यक्रम मुंबई में नहीं बल्कि लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर हुआ. इस मौके पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और आमिर खान के अलावा डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, आनंद एल राय, जैकलीन फर्नांडिस, कंगना रनौत, एकता कपूर, सोनम कपूर जैसे जाने-माने चेहरों ने पीएम से मुलाकात की. कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि गांधी सादगी के पर्याय हैं. उनके विचार दूर-दूर तक गूंजते हैं.

प्रधानमंत्री ने सभी बॉलीवुड स्टार से कहा कि आप लोग एक बार दांडी में बने गांधी जी के म्‍यूजियम जरूर जाएं. पीएम ने कहा, “जब महात्मा गांधी के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने की बात आई तो फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के कई लोगों ने शानदार काम किया.”

Delhi: Shahrukh Khan, Aamir Khan, Kangana Ranaut and other members of film fraternity with Prime Minister Narendra Modi after an interaction on ‘ways to mark the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi.’ pic.twitter.com/SuRHZsKJkR

