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शहजाद भट्टी नेटवर्क पर केंद्र का बड़ा फैसला, सरकार ने आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाला नाम

सरकार के मुताबिक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं. इसी साल अगस्त महीने में सुरक्षा एजेंसियों ने 14 राज्यों में कार्रवाई करते हुए 253 लोगों को हिरासत में लिया था.

Edited By: Ikramuddin
Updated: September 16, 2026, 3:58 PM IST
शहजाद भट्टी नेटवर्क पर केंद्र का बड़ा फैसला, सरकार ने आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाला नाम

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकी संगठन के तौर पर सूचीबद्ध किया है. सरकार ने ये कार्रवाई ऐसे समय में की है जब सुरक्षा एजेंसियां पहले ही शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कई राज्यों में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर चुकी हैं.

दर्जनों एफआईआर दर्ज हुईं

सरकार के मुताबिक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं. इसी साल अगस्त महीने में सुरक्षा एजेंसियों ने 14 राज्यों में कार्रवाई करते हुए 253 लोगों को हिरासत में लिया था. इस दौरान जांच एजेंसियों ने कई आपत्तिजनक सामान और निगरानी से जुड़े उपकरण बरामद किए थे.

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गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

सीमापार कनेक्शन का आरोप

शहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का आरोप है कि इसका सीमा पार कनेक्शन है. गृह मंत्रालय के मुताबिक ये इस नेटवर्क के खिलाफ ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि शहजाद भट्टी नेटवर्क कई गंभीर गतिविधियों में शामिल रहा है.

गिरोह पर तस्वीर में शामिल होने का आरोप

सरकार ने बताया कि ये नेटवर्क सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है. इसके अलावा नेटवर्क पर युवाओं और छोटे अपराधों में शामिल लोगों को आतंकवाद की ओर धकेलने का आरोप है. इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने नेटवर्क पर आतंकी गतिविधियों और संवेदनशील ठिकानों की निगरानी से जुड़े आरोप लगाए हैं.

क्या है यूएपीए

UAPA के तहत किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकी सूची में शामिल किए जाने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दायरा बढ़ जाता है. इस मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित एजेंसियों और कानून के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार होगी.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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