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बांग्लादेश में बवाल! क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर हमला, शेख हसीना की PC में हुए थे शामिल

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के मगुरा स्थित घर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की. ये घटना शेख हसीना के वर्चुअल कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी के कुछ घंटों बाद हुई.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 6, 2026, 7:34 AM IST
बांग्लादेश में बवाल! क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर हमला, शेख हसीना की PC में हुए थे शामिल
  • शाकिब अल हसन के मगुरा स्थित घर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर तोड़फोड़ की.
  • स्थानीय मीडिया ने पेट्रोल बम फेंकने का दावा किया, लेकिन पुलिस ने पुष्टि नहीं की.
  • घटना शेख हसीना के वर्चुअल कार्यक्रम में शाकिब की मौजूदगी के कुछ घंटों बाद हुई.
  • पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है.

बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका खेल नहीं बल्कि उनके घर पर हुआ हमला है. बुधवार (5 दिसंबर) शाम मगुरा जिले में स्थित उनके पैतृक घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर पथराव किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और आग लगाने की कोशिश की. घटना ऐसे समय हुई जब कुछ ही घंटे पहले शाकिब ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक वर्चुअल प्रेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था.

स्थानीय पुलिस के अनुसार, शाम करीब 8:45 बजे कुछ लोगों का समूह शाकिब के घर के बाहर पहुंचा. हमलावरों ने घर की खिड़कियों पर पत्थर और ईंटें फेंकी, जिससे शीशे टूट गए। इसके बाद आग लगाने की भी कोशिश की गई. स्थानीय मीडिया में ये दावा भी किया गया कि हमले के दौरान पेट्रोल बम फेंके गए, हालांकि पुलिस ने फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

और पढ़ें: बांग्लादेश टीम में लौट सकते हैं शाकिब अल हसन, 2027 वर्ल्ड कप पर निगाहें

घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी. राहत की बात ये रही कि इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है.

इस हमले की टाइमिंग ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है. इससे कुछ घंटे पहले शेख हसीना ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया था, जिसमें शाकिब अल हसन भी शामिल हुए थे. अपने संबोधन में हसीना ने 2024 के राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी बात रखी और अपनी पार्टी पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई.

शाकिब लंबे समय से केवल क्रिकेटर ही नहीं बल्कि राजनीतिक हस्ती के रूप में भी चर्चा में रहे हैं. उन्होंने 2024 के आम चुनाव में अवामी लीग के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे. हालांकि, बाद में बांग्लादेश की सत्ता में बदलाव के बाद अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और पार्टी से जुड़े कई नेताओं पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई.

शाकिब बांग्लादेश वापस नहीं लौटे हैं

सरकार बदलने के बाद से शाकिब बांग्लादेश वापस नहीं लौटे हैं. उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें हत्या से जुड़ा एक मामला भी शामिल है. शाकिब का कहना रहा है कि अगर उन्हें सुरक्षा और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का भरोसा दिया जाए तो वे स्वदेश लौटने के लिए तैयार हैं.

फिलहाल वह अपने परिवार के साथ अमेरिका में रह रहे हैं और दुनिया की विभिन्न फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीगों में हिस्सा ले रहे हैं. इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी संकेत दे चुका है कि भविष्य में राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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