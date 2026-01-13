By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
शक्सगाम वैली विवाद: भारत और चीन के बीच इसे लेकर कैसे बढ़ा तनाव, पाकिस्तान का क्या है रोल? जानिए
शक्सगाम वैली पर भारत और चीन के बीच फिर तनाव बढ़ गया है. भारत का कहना है कि ये क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तान ने 1963 में इसे चीन को अवैध रूप से सौंप दिया था. चीन ने वैली में रोड और सैन्य ढांचे का निर्माण तेज कर दिया है. इसे लेकर भारत और चीन के बीच टेंशन का माहौल है.
India-China Shaksgam Valley Dispute: भारत और चीन के बीच शक्सगाम वैली को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है. यह विवाद उस समय सुर्खियों में आया जब चीन ने इस strategically महत्वपूर्ण इलाके में रोड निर्माण का काम तेज कर दिया. शाक्सगम वैली, जिसे ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है, लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है. भारत का कहना है कि ये क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तान ने 1963 में इसे बिना भारत की अनुमति के चीन को दे दिया था.
शक्सगाम वैली का भूगोल इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाता है. यह सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र है. इसके अलावा, यह वैली कराकोरम पास तक पहुंच प्रदान करती है. सियाचिन से भारत सीधे पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, जबकि कराकोरम पास से चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है. इस कारण से शक्सगाम वैली पर नियंत्रण या प्रभाव रखना भारत की सुरक्षा और सैन्य रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है.
शक्सगाम वैली को लेकर भारत की दो टूक
भारत ने हाल ही में चीन की तरफ से वैली में सभी मौसम वाले रोड निर्माण पर आपत्ति जताई. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह क्षेत्र भारत का हिस्सा है और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है. वहीं, चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निर्माण गतिविधियां पूरी तरह से जायज हैं.
इतिहास में, शक्सगाम वैली पाकिस्तान के नियंत्रण में थी. 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया, जबकि भारत ने कभी भी इस सौदे को मान्यता नहीं दी. उस समय से लेकर अब तक भारत ने वैली में शारीरिक नियंत्रण नहीं रखा है. चीन ने डॉकलाम विवाद के बाद इस क्षेत्र में सैन्य और नागरिक ढांचे का निर्माण तेज कर दिया है, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की तेजी से की जा रही निर्माण गतिविधियां ‘सालामी स्लाइसिंग’ की तरह हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर और कराकोरम पास के पास भारत की सैन्य स्थिति पर दबाव डाल सकती हैं. शक्सगाम वैली पर चीन और पाकिस्तान का प्रभाव भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बन चुका है. संक्षेप में, शाक्सगम वैली भारत के लिए न केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा है, बल्कि सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थल बन गया है. यह घाटी लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें