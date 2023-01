Air India की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को मिली जमानत

Air India Update: एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) को जनानत दी है. शंकर मिश्रा को बीते 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एक दिन पहले ही कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. बता दें कि एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट (Air India New York-New Delhi Flight) में बीते 26 नवंबर को शंकर मिश्रा ने नशे की हालत में बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था.

Patiala House Court grants bail to Shankar Mishra, accused of allegedly urinating on a woman on board an Air India flight from New York to New Delhi on November 26 last year. He was arrested by the Delhi Police on January 6. pic.twitter.com/mrxrYZt3fo — ANI (@ANI) January 31, 2023